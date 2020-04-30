1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında üretime katkı sunarak nafakasını çıkaran işçilerin her şeyin en iyisine layık olduğunu aktaran Asya, mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Muş Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi için gösterilen çabanın en önemli paydaşı emekçilerimizdir. 'Ben değil biz' anlayışıyla yaptığımız hizmetlerin karşılığını emekçilerimizin sayesinde alıyoruz. Bu vesileyle öncelikle Muş Belediyesi bünyesinde çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Verilen emeğin karşılığını almak ne kadar güzel ise o karşılığı görmezden gelmek de bir o kadar zulümdür. Bunu çok iyi bilen biri olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. Şunu unutmayalım ki en kutsal kazanç alın teriyle kazanılan helal kazançtır. Bu vesileyle, tüm emektarların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım. 1 Mayısların anlamına uygun bir şekilde geçmesini diliyorum"

Kaynak: AA