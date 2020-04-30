1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, emekçilerin gününü kutlayarak, "Ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm çalışanlar ve mesai arkadaşlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA