1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 1 Mayıs'ta "haydi meydanlara" diye başladıkları sözlerine şimdi "evde kal" diyerek başladıklarını belirtti.

1 Mayıs'ın, demokrasinin, özgürlüğün, emeğin, mücadelenin ve güvenle yaşanabilecek bir geleceğin adı olduğunu ifade eden Bozoğlu, şunları aktardı:

"1 Mayıs yalnızca işçinin ve emekçinin değil, tüm dünyanın bayramıdır. Çünkü işçiler sadece kendileri için değil, bizler için alın teri dökmekte, bizlerin sağlığı, güvenliği, aşı, bir lokması için çalışmaktadır. Kendilerine olduğu kadar bizleri de dolaylı yoldan etkileyen ve hakkını vererek gerçekleştirdikleri mesainin karşılığını dahi alamayan işçi kardeşlerimiz için 1 Mayıs sesini duyurma günüdür."

1 Mayıs'ın işçinin haklı mücadelesini dile getirdiği ve seslerinin duyurulduğu gün olduğunu vurgulayan Bozoğlu, Güvenlik-İş Sendikası olarak 1 Mayıs'ı salgın nedeniyle alanlarda kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenlik -İş Sendikası olarak kıdem tazminatıma dokunma diyoruz. Taşeron işçiliğe hayır diyoruz, iş cinayetlerinin olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin arttırıldığı, sendikal örgütlenme önündeki ellerin kaldırıldığı, eşit işe eşit ücret adaletinin sağlandığı, gelir dağılımından bütün çalışanların eşit ve hakça faydalanacağı, KİT'ler olmak üzere tüm çalışanların kadro sorunlarının çözüldüğü, barış, huzur ve güven içerisinde bir ülke diliyor, tüm emekçilerin, teşkilatımızın ve özel güvenlik görevlilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA