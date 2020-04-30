1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
30.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:40

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan, emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emek ve alın teriyle ekonominin büyümesine ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sunan işçi ve emekçilerin, üretimin her aşamasında, çeşitli sektörlerde özveriyle çalışarak Türkiye'nin adım adım ilerlemesinde önemli rol üstlendiğini vurgulayan İba, işçi ve emekçilerin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri hayata geçirdiklerini ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz."

İba, tüm dünyayı etkileyen ve pek çok ülkede ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getiren koronavirüs salgını ile her alanda işçilerin ve üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, üreticileri korumak ve üretimin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Saadet Partisi işçilerin bayramını kutladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, emek ve alın terinin önemine değinerek tüm işçilerin bayramını kutladı.

İşçilere sadece bir gün değil, 365 gün önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Demirkıran, şunları kaydetti:

"Emeğin, alın terinin, işçi kardeşlerimizin üzerine sadece bir gün değil, 365 gün titrenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak yine de bazı şeyleri söyleyebilmek adına, bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz. Emeğin, alın terinin, helal kazancın simgesi olmasını istediğimiz bir günü kutluyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönem, gerçek gündeme dönmek, emeği konuşmak, emekçinin derdiyle dertlenmek adına bir fırsat olur.

Görmezden gelinen iş kazaları, maden faciaları, adeta sefalete mahkum eden asgari ücret, normalleşen sigortasız emekçiler sorunları ne zaman çözülecek? Alın terinin önemini bilenler, alın terinin karşılığının verilmesini önemseyenler samimi bir tavır ortaya koymalılar. Emeğe hak ettiği değeri veren, bunu bir lütuf olarak görmeyen, iş güvenliğini ve işçi sağlığı ile ilgili atılması gereken adımları olmazsa olmaz olarak addeden bir hareketin mensupları olarak buradan sesleniyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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