1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Hak-İş Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin il başkanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin il başkanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Rize

Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilciliğince, sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate alınarak, Rize Valiliği Atatürk Anıtı önünde az kişinin katılımıyla 1 Mayıs bildirisi okundu.

Hak-İş Rize İl Temsilcisi Hasan Fehmi Bursalı, burada yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini istediklerini belirtti.

Bursalı, 83 milyon Türk vatandaşı ve 4 milyon göçmen ile büyük Türkiye olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA