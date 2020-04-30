1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Hak-İş Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin il başkanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
30.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:10

Hak-İş Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin il başkanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Trabzon Temsilcisi İsmail Hakkı Kaplan, 15 Temmuz Hürriyet ve Demokrasi Parkı'nda bazı sendika yöneticileriyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle bugün yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını belirten Kaplan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istedi.

Kaplan, bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu bulduklarını, bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine "hayır" dediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin toplu iş sözleşme sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz."

Güçlü, güzel yarınlar, haklarda daha güçlü gelecek, sağlık, iş güvencesi, iş ve emek için yüksek sesle haykırmak için meydanlarda olduklarını ifade eden Kaplan, bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçilere gönülden teşekkür etmek için alanda olduklarını aktardı.

Kaplan, emekçilere, "Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz" diye seslenerek, tüm emekçileri güvende olmak için Hak-İş ile birlikte mücadeleye davet etti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilciliğince Fatih Parkı'nda yeni tip koronavirüs nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla sosyal mesafe kurallarına uygun ve maske kullanılarak basın açıklaması yapıldı.

Hak-İş İl Temsilcisi Yaşar Köse, çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istediklerini söyledi.

Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istediklerini dile getiren Köse, annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını ve gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini talep etti.

Köse, ülkenin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin, sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek."

Rize

Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilciliğince, sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate alınarak, Rize Valiliği Atatürk Anıtı önünde az kişinin katılımıyla 1 Mayıs bildirisi okundu.

Hak-İş Rize İl Temsilcisi Hasan Fehmi Bursalı, burada yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini istediklerini belirtti.

Bursalı, 83 milyon Türk vatandaşı ve 4 milyon göçmen ile büyük Türkiye olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz."

Artvin

Artvin'de Halit Paşa Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsili olarak az sayıda kişi katıldı.

Burada basın açıklamasını okuyan Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Uğur Özkan, koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacaklarını söyledi.

Özkan, Hak-İş olarak insan onuruna yaraşır, saygın iş istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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