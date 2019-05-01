1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin üyeleri, ellerinde dövizlerle Kırkayak Parkı'nda bir araya geldi. "Direne direne kazanacağız", "Hak hukuk adalet", "İş emek özgürlük" sloganları atan grup, daha sonra şarkı söyleyerek halay çekti.

DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, işçilere birlik çağrısında bulunarak "Bizler biliyoruz ki demokrasinin, özgürlüğü ve barışın olmadığı yerde işçiler haklarını savunamaz. İşçiler birlik olursa bu ülkede barış, adalet ve kardeşlik boy verir." dedi.

Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle temizlik yaptı, işçilere simit ve çay ikram etti.

Vural, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmeğini alın terinden kazanan işçilerle bayramı geçirdiğini belirterek "Bayram gününde dahi 'Durmak yok, yola devam' ediyorlar. Bizde emekleri çok, haklarını helal etsinler. Biz de kendilerini bayram gününde yalnız bırakmak istemedik. Bayramlarını kutladık." diye konuştu.

Malatya

Malatya'da, Emeksiz Alt Kavşağı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kutlamanın yapılacağı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan meydana kadar yürüdü.

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı, KESK Dönem Sözcüsü ve 1 Mayıs Düzenleme Kurulu Başkanı Kazım Albayrak'ın konuşmasının ardından katılımcılar halay çekti.

Adıyaman

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da da kutlandı.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ellerinde bayraklarla sloganlar atarak Sakarya Caddesi'ndeki miting alanına kadar yürüdü.

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Başkanı Mehmet Dağdeviren, burada yaptığı konuşmada, yıllardır siyasi parti ve demokratik kitle örgütleriyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar, şarkılar söyleyip halay çekti.

Daha sonra etkinliğe katılanlar olaysız şekilde alandan ayrıldı.

Kaynak: AA