- Kırkayak Parkı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinden görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partililer, ellerinde dövizlerle Kırkayak Parkı'nda bir araya geldi. Sloganlar atan grup, daha sonra şarkı söyleyerek, halay çekti.

Kaynak: AA