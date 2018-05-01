Karabük Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, en kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün de bu güzel temayı daha da anlamlandırdığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu bağlamda, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını ve kutlamaların dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."