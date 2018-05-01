Şanlıurfa'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kent merkezindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya gelen CHP, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, slogan atıp halay çekti.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İl Başkan Yardımcısı Leyla Bumin, günün anlam ve önemine değindi.

İşçilerin karşılaştığı sorunları dile getirmesi gerektiğini savunan Bumin, "İşçi sınıfının uluslararası düzeyde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bütün ülkelerde işçi ve emekçilerin kazanılmış bütün haklarına yönelik saldırılara karşı talepleriyle alanlara çıktığı birlik ve mücadelelerini yansıttığı gündür." diye konuştu.

Etkinlik, katılımcı diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de görüşlerini paylaşmasının ardından son buldu.