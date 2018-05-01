Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

DİSK, KESK, EĞİTİM-SEN üyeleri ve işçilerden oluşan kalabalık grup, "Yaşasın Emek", "Yaşasın Eşitlik" ve "Emeğin Bayramı 1 Mayıs Kutlu Olsun" yazılı dövizlerle Köprübaşı Meydanı'nda toplandı.

Grup buradan sahil dolgu alanına kadar sloganlar atarak yürüdü.

DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ta işçilerin, emekçilerin meydanlara inerek taleplerini haykırma şansı bulduğunu söyledi.

1 Mayıs etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şen, "1 Mayıs tertip komitesine, yüreği emekten yana atan siyasi partilere, emek ve meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına Trakya'nın dört bir yanından kalkıp Tekirdağ'a gelen siz mücadele arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, barış ve sendikal hak mücadelesi verenlere bin selam olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şarkıcı Suavi, konser verdi.