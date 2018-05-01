Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Vergi dairesi önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, ellerinde dövizlerle Azerbaycan Bulvarı'ndan yürüyerek Şehit Hamdi Bey Meydanı'na geldi. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri arasında kalabalık tek tek aranarak meydana alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten sloganlar atıldı.

Etkinliğe katılan sendika temsilcileri ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hakkında konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alandakiler halaylar çekti.