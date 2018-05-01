1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Trabzon'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çeşitli sendikalarının üyeleri, Atatürk Alanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Güvenlik kontrollerinin ardından alana giren gruplar, davul zurna eşliğinde horon tepti.

Türk-İş Trabzon Temsilcisi Gökhan Gedikli, burada yaptığı konuşmada, bugün tüm dünyada emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte seslerini yükselttiğini vurguladı.