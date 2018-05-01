1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda bir araya gelen CHP, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, slogan atıp halay çekti.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Kenan Seçkin, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun, tüm zorlukları aşma gücünü vereceğini ifade etti.

Malatya

Malatya Emeksiz Alt Kavşağı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kutlamanın yapılacağı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan meydana kadar yürüdü.

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Tarık Kaya'nın konuşmasının ardından katılımcılar halay çekti.

Kutlamalara siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada etkinlikler sırasında aniden başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle vatandaşlar alandan koşarak ayrılmak zorunda kaldı.

Yağışın dinmesinin ardından etkinlikler sona erdi.

Kilis

Kilis'te Eğitim-Sen ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı ile bir grup vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Gruptakiler adına konuşan Özgür Çakmak, 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından grup alkışlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde dövizlerle İtfaiye Müdürlüğü önünden Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Mustafa Yücel Özbilgin Parkı'na kadar yürüdü.

Polis ekiplerince yapılan aramaların ardından alana alınan vatandaşlar, tertip komitesinin konuşmalarının ardından sloganlar atıp olaysız dağıldı.