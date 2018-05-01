Biga'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Biga Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Biga Belediyesi önünde toplanan işçiler Hükümet Meydanı'na yürüdü.

Sendikanın Biga Belediyesi iş yeri temsilcisi Üzeyir Kotan, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs bayramını coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

1 Mayıs'ın dünyada 120, Türkiye'de ise 100 yılı aşkın süredir kutlandığını ifade eden Kotan, "Bundan 132 yıl önce, çalışma saatlerinin düşürülmesi talebiyle başladı bu işçi hareketi. İlk kez, 1856 yılında Avustralya'da yürüyüş gerçekleşti. 1886'da Amerika'da işçi sendikalarının da katılımıyla protestolar gerçekleşti. Boyun eğmeyen işçi kardeşlerimiz, üretimden gelen güçlerini ve mücadelelerindeki kararlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak dışında bir isteğimiz olmadı. Ancak günümüzde bile işçilerin insanca yaşama isteği göz ardı ediliyor. Oysa biz işçiler üretimin en önemli unsurlarıyız. Üretim olmadan ilerleme olmaz. Ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlatan ve başarıyla bir cumhuriyet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için üretmek zorundayız. Alın teri döken, emek veren, üreten her işçi değerlidir. Eve ekmek götürmek dışında bir isteğimiz yoktur. Hiçbirimiz parti veya siyaset kavgası içinde değiliz. Bugün barış ve huzuru istiyoruz." dedi.