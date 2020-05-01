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1 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

1 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi
01.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:26

Belçika'dan ülkeye dönen Berke Özer, çalışmalarını karantinada sürdürüyorKendisine sunulan spor aletleri desteğiyle çalışıp formunu koruyan Özer, "İnşallah bu 14 günü sağlıklı bir şekilde atlatıp çalışmalarımıza tekrardan devam edeceğiz" dedi.

Belçika'dan ülkeye dönen Berke Özer, çalışmalarını karantinada sürdürüyor

Kendisine sunulan spor aletleri desteğiyle çalışıp formunu koruyan Özer, "İnşallah bu 14 günü sağlıklı bir şekilde atlatıp çalışmalarımıza tekrardan devam edeceğiz" dedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarılı genç oyuncusu Berkan Durmaz, DHA'ya konuştu 

"Bedenimi güçlü tutunca, mental olarak da güçlü kaldım""Basketbolu çok özledim, yoğun bir tempoya girerken tekrar bir hazırlık dönemi gerekecek""Uzun yıllardır üst seviyelere oyuncu yetiştiren bir kulübün altyapısından çıkıp A Milli Takım'da görev almak çok gurur verici""Bursalılar basketbolu çok seviyor""Avrupa'da büyük bir başarıya imza attık. EuroCup yolunun sonunda Euroleague'in olması çok büyük bir fırsat""Orhun Ene bizim için büyük fırsat, özgüvenimizi yükseltiyor"

"Her ülke kendi ekolünü yansıtıyor. EuroCup'ta tempo sertliği Türkiye ligine göre çok yüksek" 


Kaynak: DHA

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