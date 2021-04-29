1 Mayıs Burhaniye'de kutlandı
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1 Mayıs Burhaniye'de kutlandı

1 Mayıs Burhaniye'de kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenle erken kutlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenle erken kutlandı.

Burhaniye'de 1 Mayıs kutlamaları ülke genelinde alınan "Tam Kapanma" kararından dolayı erken kutlandı. Burhaniye Demokrasi Bileşenleri tarafından düzenlenen kutlamalara Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'de katıldı.

Uğur Mamuk tarafından 1 Mayıs Basın bildirisinin okunduğu kutlamalarda Zeki Kabalcı tarafından bağlama eşliğinde kısa bir konser verildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve Bolu'muzun, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." dedi. Kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı, Bayrak, pankart ve dövizlerle süslendi. - BALIKESİR

1 Mayıs Burhaniye'de kutlandı
1 Mayıs Burhaniye'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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