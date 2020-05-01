1 Mayıs'a çalışarak girdiler
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1 Mayıs'a çalışarak girdiler

1 Mayıs'a çalışarak girdiler
01.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:44

1 Mayıs'a çalışarak girdiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda bu kez kutlanmayacak.

1 Mayıs'a çalışarak girdiler

BURSA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda bu kez kutlanmayacak. Korona virüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması verilmesi nedeniyle çalışmak zorunda olmayanlar dışında sokaklarda kimse olmayacak. Temizlik görevlileri kendi bayramlarında çalışarak girdiler.

Dünyayı yakıp kavuran Korona virüsü nedeniyle 1 Mayıs alanlarda kutlanmayacak. Zorunlu olarak görev başında olanlar hariç bir çok işçi bayramını evinde geçirecek. İnegöl Belediyesinde çalışan temizlik görevlileri ise kendi bayramlarında sokaklarda çalışarak girdiler. Temizlik görevlisi olan Özdemir Gülnaz şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm arkadaşlarımın günü kutluyorum. Bizler 7/24 saat halkımız için görevimizin başındayız. Belediye Başkanımız Alper Taban temizlik konusuna çok dikkat ediyor bunun için bir çok projeyle vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor. Bizler de bu konuda elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. 1 Mayıs işçi bayramı ama bizler görevlerimizin başındayız mutluyuz halkımız için hizmet ediyoruz" diye konuştu.

1 Mayıs'a çalışarak girdiler

Kaynak: İHA

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