1 Mayıs 2021 Haberleri
1 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti
- Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
- Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi
- Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
- İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
- Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
- Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat: 'Askıda defter' uygulaması başlatın
- Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek
- Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
- Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
- Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı
- Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
- Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı
- Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık
- Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu
- Atletico Madrid şampiyonluk yolunda Elche engelini de geçti
- Kartal şampiyon gibi! Beşiktaş zor geçmesi beklenen karşılaşmada Hatayspor'u 7-0 yendi
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
- Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra koronavirüs testi talebi kabul edilmedi
- Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
- Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada
- Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti
- TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
- Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
- Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı
- İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
- Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
- Yargıtay'dan yurt dışında çalışan işçilerle ilgili tarihi karar: İş mahkemelerinde çalıştıkları ülkenin iş hukuku uygulanacak
- Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme
- Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti
- Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu
- Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
- Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi
- Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
- Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için