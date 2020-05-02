1 Mayıs 2020 Haberleri
02.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:18
1 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
- Trump'ın 'Gördüm' dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray 'Varsayım' dedi
- Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
- İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
- Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
- İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
- Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
- Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
- FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
- Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
- Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
- Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
- Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
- Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
- Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
- Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
- Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
- Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
- Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
- TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
- Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
- Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
- Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var
- Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
- Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
- Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
- Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
- Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
- İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
- Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
- Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
- 5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
- Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
- Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
- Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
- İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
- Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
- ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
- AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı