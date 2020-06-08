1 maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti
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1 maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti

ANTALYA'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'Sterilizasyon kutusu' icat etti.

1 maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti
08.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:41

ANTALYA'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'Sterilizasyon kutusu' icat etti. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine konan başta N95 ve medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup 50 kez kullanılabilecek. 

Konyaaltı Bahçeşehir Koleji 7'nci sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, TÜBİTAK'ın birçok projesinde yer aldı ve birçok başarılı projeye imza attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde yeni bir proje geliştiren Canpolat, 5 dakika içerisinde 80 derecelik ısıya ulaşan sterilizasyon kutusu oluşturdu. Sterilizasyon kutusunun içine yerleştirilen başta N95 ve medikal maske olmak üzere pamuklu maskelerin 30 dakika içerisinde sterilize olacağını belirten Egemen Doğan Canpolat, bu sayede fazla maske kullanımının önüne geçileceğini, 1 maskenin 50 kez kullanılabileceğini açıkladı.YARIM SAAT İÇERİSİNDE STERİLİZEKoronavirüs döneminde okullar kapandığı için çok etkilendiğini anlatan Egemen Doğan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı. Canpolat, pandemi sırasında sağlık çalışanlarının yoğun kullandığı N95 maskelerine ihtiyaç duyulması nedeniyle maskeleri sterilize edip tekrar kullanılması için düşük maliyetli verimli bir yöntem geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Maskeyi sterilize etmek için sterilizasyon kutusu yaptığını anlatan Egemen Doğan Canpolat, kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti. Canpolat, 'N95 maskeleri sağlık çalışanları için çok büyük önem taşıyor. Ancak bu maskeler tek kullanımlık. Benim yaptığım proje sayesinde insanlar bu maskeleri gün içerisinde birden fazla kullanabilecek. 80 derecede 30 dakika boyunca tuttuğumuzda maskeler sterilize oluyor ve 50 kez kullanılabiliyor. Bu projemi hayata geçirmek istiyorum. Günde birkaç defa maske değiştirmesi gerekenler olduğunu düşünürsek, sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum" dedi.HEM ÜLKE EKONOMİSİ HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATKI

Aynı okulda matematik öğretmeni olan, okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, 'Pek çok TÜBİTAK projesinde başarı gösteren öğrencimiz, pandemi sürecinde bir sterilizasyon kutusu üretti. Özellikle sağlık çalışanlarının gün içerisinde çok fazla tükettiği N95 maskelerini 50 kez sterilize ederek tekrar kullanma şansı elde ediyor. Yaptığı bu kutuyla hem ülke ekonomisine hem de sağlık açısından katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerimizin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi, bizim açımızdan da umut vaad edici" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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