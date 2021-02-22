1 Mart - Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta normalleşme başlayacak mı?

Vaka sayılarında yaşanan düşüş beraberinde korona yasaklarının kaldırılmasını gündeme getirdi. Çarşamba gün ki Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Peki, 1 Mart - Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta normalleşme başlayacak mı?

1 Mart - Yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayı itibarıyla sokağa çıkma yasağı gibi Aralık ayından bu yana uygulanan tüm kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlayacağını ifade ederken gözler normalleşme takvimine çevrildi. Vaka sayıları göz önüne alınarak uygulanacak olan normalleşme adımları "1 Mart'ta hangi iller normalleşecek, sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?" sorusuyla hafta başından bu yana milyonların gündemindeki yerini aldı. Öte yandan 1 Mart tarihinden itibaren kısıtlamaların kaldırılacağı iller henüz belli değil.

1 MART - YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.

BARTIN'DA YASAKLAR KALKIYOR

Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek.

5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak.

İSTANBULLULARA NORMALLEŞME MÜJDESİ!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifadef ederken müjdeyi verdi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günkü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme için tarih verdi,

"1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz" dedi.

COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Bakan Koca'nın konuya dair açıklaması şöyle;

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.

Öte yandan İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceği ifade edilmişti.