1 Mart'tan itibaren uygulamalı dersler tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze başlayacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla yayınlanan 'İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları' konulu genelgede, 1 Mart itibarıyla 12'nci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçileceği anımsatılarak, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacağı bildirilmiştir. 01 Mart 2021 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır" denildi.

HAFTADA 24 DERS SAATİNİ GEÇMEYECEKBuna göre; Mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde 'meslek.eba.gov.tr' internet adresinde yayınlanmakta olan '2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı' kullanılacak. Söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAKAyrıca, yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek. Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı