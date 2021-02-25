1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Mart: Normalleşme takvimi nedir?

Ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında bir süredir gel al ve paket servisi yöntemleriyle çalışan kafeler ve restoranlara ilişkin detaylar merak konusu oluyor. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşme olacak mı? Peki, 1 Mart kafeler açılıyor mu?Kafe ve restoranlar açılacak mı?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında bir süredir gel al ve paket servisi yöntemleriyle çalışan kafeler ve restoranlara ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşmenin ilk adımlarının atılacağı bilgisini vermesi sonrasında kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? soruları üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılmaya başlandı. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? 1 Mart kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı? 1 Mart: Normalleşme takvimi nedir? İşte detaylar haberimizde...

1 MART'TA KAFELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından hazırlıklarına başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle beklediklerini söylediler.

Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi. Bu gelişmeler ışığında 1 Mart itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılmayı bekleyen kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Düzce'de Covid-19 tedbirleri kapsamında açılışa hazırlanan kafelerde masa ve sandalyelerin sayısı azaltılarak sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Ayrıca kafede bulunan tüm masalara da kolonya ve dezenfektan yerleştirildi.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

1 MART: NORMALLEŞME TAKVİMİ

Buna göre 1 Mart'tan itibaren tüm şehirler kendi vaka, vefat, hastane doluluk oranları ve aşılama uygulamalarındaki son duruma göre normalleşebilecek. İllerdeki kısıtlamalar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

"Yüz Binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma "

Hürriyet'in haberin göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, beklenen güne ilişkin olarak, "Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık. Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor" dedi.

NEYE GÖRE NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇILACAK?

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

Düşük risk (Mavi): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

Orta risk (Sarı): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek risk (Turuncu): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

Çok yüksek risk (Kırmızı): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor, 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

1 MART VE SONRASI KONUŞULACAK

Tüm gelişmelerin ele alınacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında öncelik, 1 Mart ile başlayacak "Yerinde Karar" dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.