1 Mart'ta düğünler açılıyor mu? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak?
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1 Mart'ta düğünler açılıyor mu? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak?

21.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:48
1 Mart'ta düğünler açılıyor mu? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Mart'ta düğünler açılıyor mu? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağı, evlenecek kişilerin merak ettiği konulardan biri oluyor. Peki, Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ve mekenaları ne zaman faaliyete geçecek?

1 MART'TA DÜĞÜNLER AÇILIYOR MU?

Koronavirüs pandemisine karşı alınantedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı , Mart ayında bir genelge yayımladı ve düğün salonlarının kapatıldığı , düğünlerin yapılmayacağını duyurdu.

16 Mart 2020 tarihinde Bakanlık tarafından yayımlanan genelgde şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak."

2021 DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağı , düğünlerin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan düğünlerin sadece nikah şeklinde mi yapılacağı, yoksa düğün salonlarında tören yapılıp yapılmayacağı merak edildi.

Ancak bu konuda bir net açıklama yok. Bakanlıktan gelecek ikinci bir emre kadar düğün salonları kapalı olacak. Nikahlar, sadece evlendirme dairelerinde yapılıyor.

Son yapılan açıklamada normalleşme süreci ile ilgili şu tarihler verildi:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Kovid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2'nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

2021 başlangıcı itibariyle açılmasına dair henüz net bir tarih verilmedi.

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