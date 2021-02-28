1 Mart Pazartesi okul var mı? Yarın okullar açılacak mı? Hangi sınıflar yüz yüz eğitime başlayacak? Ziya Selçuk açıkladı!

1 Mart'ta bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılacağı söylendikten sonra öğrenciler 1 Mart Pazartesi okul var mı? Yarın okullar açılacak mı? sorusunun yanıtını merak etti. 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyinde ilk okullar ve 12. sınıf öğrencileri için liselerin açılmış olması bekleniyordu ancak önemli bir gelişme yaşandı.

1 MART PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Buna göre yüksek riskli olarak görülen bazı illerde uzaktan eğitime bir süre daha devam edilebilir. Bu nedenle il hıfzıssıhha kurullarının alacakları kararlar il bazlı olarak büyük önem taşıyor.

MEB'DEN SON AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.