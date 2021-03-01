1 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 1 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 1 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

1 MART PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Karadeniz bölge geneli, İç Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, İstanbul'un Avrupa yakası ve Hatay çevrelerinin yağışlı, ülkenin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 0°C, 14°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 9°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR -3°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 2°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 8°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 6°C, 17°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 10°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA -2°C, 6°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 7°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 7°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ -3°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU -2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA -1°C, 9°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE 4°C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN 0°C, 6°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı

ERZURUM -7°C, 0°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -5°C, 1°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN -4°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 1°C, 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 4°C, 14°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

1 MART PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kırklareli il geneli ve Tekirdağ'ın doğu çevreleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Bölge'nin güneybatısı yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

1 MART PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz bölümünün yağışlı, yağışların kıyı kesimlerde yağmurlu iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

1 MART PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve kuzeyi yer yer çok bulutlu geçecek.Sabah ilk saatlerde bölgenin iç ve kuzey kesimlerinde yerel olarak pus ve sis olayı görülecek.Akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in kuzeyi yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

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