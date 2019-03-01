1 Mart Cuma Dha Spor Gündemi
SPOR TOTO SÜPER LİG20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü SPOR TOTO 1. LİG19: 00 Adanaspor - Giresunspor BEŞİKTAŞ11: 00 Siyah-Beyazlı ekipte, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
SPOR TOTO 1. LİG
19: 00 Adanaspor - Giresunspor
BEŞİKTAŞ
11: 00 Siyah-Beyazlı ekipte, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Kafile, özel uçak ile Kayseriye hareket edecek.
17.30 Kafilenin kentte karşılanışı.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
11: 00 Sarı Kırmızılı ekip, BB. Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
Kaynak: DHA