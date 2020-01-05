05.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği organizasyona, Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'dan 156 sporcu katıldı.

Yarışlarda, laser ve optimist sınıfı yelkenciler en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti. Üç günü kapsayan organizasyonda 8 yarış yapıldı ve son gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Optimist genel sıralamada Ukrayna'dan Zatoka Yelken Kulübü sporcuları Sviatoslav Madonich birinci, Dmytro Karabadzhak ikinci, Tekirdağ Yelken Kulübünden Ekinsu Gökkurt da üçüncü oldu.

Optimist kızlarda Ekinsu Gökkurt birinci, Turgutreis Yelken Kulübünden Bilgenur Yazıcı ikinci, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Ayla Poyraz üçüncü sırada yer aldı.

Optimist junior kategorisinde ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Tayfun Türk birinci, Era Bodrum Yelken'den Mehmet Sarp Balta ikinci, Galatasaray Yelken Şubesi'nden Efe Özgenç ise üçüncü geldi.

Laser 4.7 kategorisi genel sıralamada Turgutreis Yelken Kulübünden Umut Eyriparmak birinci, Bodrum Belediyei Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Kemal Ege Özgün ikinci, Ataberk Erbektaş ise üçüncü oldu.

Bu kategoride kızlarda ise Azerbaycan Milli Takımı'ndan Ayla Babayeva birinci, Rusya'dan Moskova Yelken'den Mariia Danilova ikinci, Era Bodrum Yelken'den Sıla Göbel ise üçüncü oldu.

Laser radialda ise Zatoka Yelken Kulubünden Oskay Madonich birinci, Turgutreis Yelken'den Umut Kartal ikinci, Era Bodrum Yelken'den Naşit Ege Çandır ise üçüncü sırada yer aldı.

Sporculara kupa ve madalyaları organizasyon görevlileri ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Hadi Türk tarafından verildi.

Ayrıca organizasyonda katılanlara Bodrum mandalinası ve mandalina lokumu ikram edildi.

Kaynak: AA