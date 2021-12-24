1.LİSELERARASI TİYATRO ŞENLİĞİ

PROJE ADI: KAYAPINAR BELEDİYESİ 1. LİSELER ARASI TİYATRO ŞENLİĞİPROJE KAPSAMI: KAYAPINAR İLÇE SINIRLARINDAKİ LİSELERPROJE TARİHİ: MAYIS AYIPROJE EV SAHİBİ: KAYAPINAR BELEDİYESİ, KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞIPROJENİN HEDEFİ: Farklı liselerin ve toplamda 150 öğrencinin oyunlarda görev alacağını ve bunun yanında sergilenen lise gösterinde hem okulun katılımı hem de velinin katılımı ile 5 Bin izleyiciye ulaşmasını sağlamaktır. PROJE KONUSU: Katılımcı okullar, Liseler arası 1. Tiyatro Şenliğinde Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş bir tiyatro metnini sahnede canlandıracaklardır. Konu ve oyun seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim-Öğretim İlkelerine aykırı olmamak koşuluyla herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. PROJE AMACI: Öğrencileri sanatla buluşturmak ve onların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamaktır. Sanatsal yeteneklerini daha geniş kitlelerle paylaşmalarını sağlamaktır. Bu tip etkinliklerle öğrencilerin tiyatro sanatına ilgilerini artırmaktır. Okullar arası iletişimi artırarak bilgi ve sevgi paylaşımını sağlamaktır. PROJE BAŞVURU KOŞULLARI: Şenlik ön başvurusu 10 OCAK Pazartesi olup, bu tarihten sonra başvurular alınmayacaktır. Şenliğe Kayapınar ilçesinde bulunan resmi ve özel okullar katılabilir. Öğrenciler bir tiyatro metnini sahnede canlandıracaklardır. Sahnelenen oyunlarda siyasi ideolojilere, cinsel kimliklere veya inançlara yönelik rencide edici bir unsurun bulunmaması gerekmektedir. Oyun için gerekli dekor, kostüm ve aksesuarı okullar kendileri temin edip, Eksik kalan kısımda Kayapınar Belediyesi tarafından uygun görüldüğü takdirde desteklenecektir. Şenlik Mayıs ayında kortej yürüyüşü ile başlayacaktır. Başvurusu kabul edilen okulların EK-1 Okul bilgi formunun doldurulması gerekmektedir. Festivale katılan tüm okullar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. ŞENLİK ENLERİ: En İyi Yönetmen/Sorumlu Öğretmen Ödülü: En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Orhan ASENA Özel Jüri Ödülü: *Şenlik enlerine plaket ve sürpriz ödüller verilecektir. KAYAPINAR BELEDİYESİ: Yetenekli öğrencilerin belediye bünyesinde tiyatro eğitimlerine katılmasını sağlayıp Konservatuar tiyatro ve oyunculuk bölümlerine kazandırılmasını sağlamak. KAYAPINAR TİYATRO EKİBİ: Şenlik kapsamında belediyemiz tiyatro ekibinin festival açılış oyunun sahnelenmesi. KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ: Şenlik kapsamında katılım sağlayan tüm okullar tiyatro kostüm ile davullu zurnalı okul ve sanat pankartları ile yürüyüş yapılması. ŞENLİK ÖDÜL TÖRENİ VE KOKTEYL: Şenlikten sonra kapanış ve kokteyl gecesi düzenlenerek. Oyunda üstün başı gösteren okul, öğretmen ve öğrencilere plaket takdimi yapılması. İLETİŞİM: 0537 261 79 88ŞENLİK KOORDİNATÖRLERİ Açıklaması

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