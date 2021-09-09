1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ecmel Sarıalioğlu seçildi
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1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ecmel Sarıalioğlu seçildi

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ecmel Sarıalioğlu seçildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Futbolda 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu seçildi.

Futbolda 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu seçildi.

Birliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, gerçekleştirilen olağan genel kurula tek aday olarak giren Sarıalioğlu başkanlığa getirildi. Açıklamada, "Kulüplerimiz adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ecmel Sarıalioğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'ın yer aldığı bildirildi.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Sayın Ecmel Sarıalioğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ecmel Sarıalioğlu seçildi - Haberler Spor
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