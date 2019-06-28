1. Lig kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Yılmaz Büyükaydın ile Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, kulüp başkan ve temsilcileri yer aldı.

Kaynak: AA