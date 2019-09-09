1. Kurancılı Kültür Sanat ve Haside Festivali düzenlendi

09.09.2019 11:55

Kırşehir'in Kurancalı Kasabasında, 1. Kültür Sanat ve Haside Festivali düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurancılı Belediyesinde bulunan Şehit Ayhan Keleş İlkokulu bahçesinde düzenlenen festivalde konuşan Vali İbrahim Akın, festivallerin o bölgede yaşayan ya da uzakta bulunan vatandaşları bir araya getirme amacı taşıdığını kaydetti.

Festivallerin bir başka amacının da beldelerin gelenek ve göreneklerini, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması olduğunu vurgulayan Akın, "İlk kez düzenlenen bu festivale dışarıdan katılan hemşehrilerimiz burada hem eş, dost, akrabalarıyla hem de memleketleriyle hasret giderme fırsatı bulacaklar. Yöresel ürünler sergilenerek ve satışları da yapılıyor. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de çocukluk yıllarından bu yana tüketilen, Kırşehir'e özgü bir geleneğe sahip haside tatlısını ön plana çıkararak düzenlenen festivalin uzun yıllar yapılmasını temenni etti.

CHP Milletvekili Metin İlhan ise festivallerin birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğunu, yöresel bir lezzet olan hasidenin de bu vesileyle tanıtılmaya çalışıldığını aktardı.

Kurancılı Belediye Başkanı Adem Bıcakcı ve Kurancılı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Tekeş de yaptıkları konuşmalarda, festivale katılan ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve sanatçıların verdiği konserler ile devam eden festivalde, vatandaşlara haside tatlısının yanı sıra çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA