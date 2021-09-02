1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı, olay anı kameraya yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz saptanamayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, yaralı kişi ve saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı