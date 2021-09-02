1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
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1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı, olay anı kameraya yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz saptanamayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, yaralı kişi ve saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.


1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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