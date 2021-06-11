1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 gözaltı
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1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 gözaltı

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanliurfa'da komşu iki aile arasında çöp kutusu yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Şanliurfa'da komşu iki aile arasında çöp kutusu yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Kubacık Mahallesi'nde komşu Kubacık ve Sak aileleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle çıkan silahlı kavgada İsa Sak (45) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan çalışmada, isimleri açıklanmayan 8 şüpheli suç aleti tüfek, tabanca ve sopalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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