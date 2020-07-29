1 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kaza kamerada
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1 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kaza kamerada

1 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kaza kamerada Araç, tırın dorsesinin altından kepçe yardımı ile çıkarıldı Samsun'un Terme ilçesinde tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, öndeki tırın dorsesinin altına girerek preslendi.

1 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kaza kamerada
29.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:36

1 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kaza kamerada

Araç, tırın dorsesinin altından kepçe yardımı ile çıkarıldı

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, öndeki tırın dorsesinin altına girerek preslendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu yolu Evci mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Selim Yalın idaresindeki 55 AGL 43 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen Hızır Ali Reisoğlu'nun kullandığı 78 AAF 081 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Hüseyin Soylu yönetimindeki 05 ABG 289 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Aracın iki tır arasında preslendiği kazada sürücü Selim Yalın araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken, araçta bulunan Ali Sözen ise ağır yaralandı. Dorse altında kalan araç çevredeki iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı.

Yaralı Ali Sözen, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılırken 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Terme Devlet Hastanesine, ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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