1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 gözaltı

İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi, 600 Sokak'ta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ancak aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal E. (47) ile karşı gruptan Cüneyt E. (52) ve Ahmet E. pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Cüneyt E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elalmış'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ayrıca, kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi de ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN