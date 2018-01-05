1 Kişinin Öldüğü Olayın Zanlıları 4 Ay Sonra Yakalandı

Gaziantep'te bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kavganın zanlıları, 4 ay sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 26 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine ise İbrahim Halil Akkılıç (33) silahla vurularak öldürülmüştü. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 aydır kaçan zanlıların izine rastladı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla M.Ç. ile kendisine yardımcı olduğu belirtilen F.P.'yi gözaltına aldı.



Zanlılar, sorgularının ardından sağlık kontrolü için önce hastaneye, ardından mahkemeye sevk edildi. - GAZİANTEP