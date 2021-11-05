1 kişinin öldüğü kaza sonrası kaçan traktör sürücüsü yakalandı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde emekli öğretmenin hayatını kaybettiği kaza sonrası kaçan traktör sürücüsü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

5 gün önce Kalaycılı Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana gelen kazada emekli öğretmen Hüseyin Duman idaresindeki 55 NF 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen traktör ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Duman, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan plakası belli olmayan traktör sürücüsünü yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ve güzergah üzerinde bulunan kameraları incelemeye alan jandarma ekipleri traktörün ve sürücünün kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen 55 NU 079 plakalı traktör sürücüsü Salih Tepe dün Doğanca Mahallesi'nde tarlasında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan traktör sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sek edildi. - SAMSUN

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