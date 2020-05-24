1 kişinin öldüğü kaza kamerada
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1 kişinin öldüğü kaza kamerada

1 kişinin öldüğü kaza kamerada Manisa'da otomobil benzin istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin benzin istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

24.05.2020 03:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:39

1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Manisa'da otomobil benzin istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin benzin istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi İzmir-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selim Bilgir'in idaresindeki 45 AU 407 plakalı otomobil, karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı. Kazayı gören istasyondakiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan sürücü Selim Bilgir ile yolcular Hüseyin D. ve Servet D. yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Selim Bilgir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin hızla gelerek benzin istasyonu tabelasına çarpma anı görülüyor.

1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kaynak: İHA

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