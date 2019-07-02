1 kişinin öldüğü gemi yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanında demirli gemide patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'a ait Petkim Limanında demirli İtalya bayraklı gemide, patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia'nın hayatını kaybettiği olayda yaralanan 15 İtalyan, 1 Romen ve 1 Türk'ün ise hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te saat 23.20 civarında, İtalya bandıralı Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa'dan geldi

Yangının gerçekleştiği İtalyan bandıralı Synzania isimli geminin, 3 bin 827 grostonluk olduğu ve bugün propilen yüklenmesi için Fransa'nın Lavera Limanından Aliağa'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA