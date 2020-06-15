1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı otel inşaatındaki göçük havadan görüntülendi Ordu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı otel inşaatındaki göçük, havadan görüntülendi.

Ordu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı otel inşaatındaki göçük, havadan görüntülendi.

Olay dün akşam 20.00 sıralarında Ulubey yolu üzerindeki bir otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Naci Şanlıtürk'e ait otel inşaatında beton döküldüğü esnada göçük meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 9 işçi göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri intikal etti. Yaralı çıkartılan işçiler çeşitli hastanelere götürülürken, göçük altında cansız bedenine ulaşılan 53 yaşındaki Raif Baş'ın cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı inşaat havadan görüntülendi

Bir kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı inşaat drone ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, iskelenin çöktüğü alan ve oluşan büyük çaplı hasar, yaşanan durumu gözler önüne serdi.

İşçiler taburcu edildi

Ordu Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki özel bir hastanede tedavileri tamamlanan 8 işçi taburcu edildi.

"Halen kazanın şokundayız"

İnşaatta çalışan M.Ö. isimli şahıs, talihsiz kaza sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Talihsiz bir kazaydı. İskele çöktü, halen kazanın şokundayız, konuşamıyoruz" diye konuştu.

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden 53 yaşındaki işçi Raif Baş, Kabataş ilçesinde toprağa verilecek. - ORDU

Kaynak: İHA