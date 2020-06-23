1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 şüphelisi adliyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 şüphelisi adliyede

ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi bahçesinde 1 kişinin ölümü 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 şüphelisi adliyede
23.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:25

ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi bahçesinde 1 kişinin ölümü 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemi alırken, 8 kişiye çelik yelek giydirildi.

Olay, 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya ailesinin fertleri ile husumetli olduğu Gençoğlu ailesinni fertleri arasında kahvehane önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Gençoğlu ailesinden bir kişi yaralandı. Yaralanan kişinin kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesi'ne yakınları da geldi. İddiaya göre Kaya ailesi hastanenin bahçesinde bekleyen Gençoğlu ailesine ateş açtı. Silahlı saldırıda Ağa Oynak öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Polis, hastane bahçesindeki kavgayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık raporu alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, getirilmeden önce polis adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı ve kimseyi bölgeye yaklaştırmadı. Polis zırhlı aracının eskortluğu eşliğinde getirilen 8 kişi, adliyenin arka kapısından içeri alındı. Şüphelilerin çelik yelekli olduğu görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 şüphelisi adliyede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 18:48:56. #1.15#
title