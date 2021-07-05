1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Tunceli'de dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise kolunun koptuğu kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

TUNCELİ - Tunceli'de dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise kolunun koptuğu kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Çiçekli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak savrulması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih Yılmaz ile arkadaşı Müge S. ağır yaralandı.

Durumu ağır olan Fatih Yılmaz askeri helikopterle, kazada kolu kopan Müge S. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fatih Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Müge S.'nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

Tunceli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tunceli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Kemal Sunal Taner Ölmez Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Diego Arda Turan Salih Uçan Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:34:26. #1.16#

title