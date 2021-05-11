Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu

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Son dakika habere göre - 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu Ambulansı gören araç sürücüleri sağ ve sol şeritlere ayrılarak hızlıca orta şeridi açtı Durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

- 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu

Ambulansı gören araç sürücüleri sağ ve sol şeritlere ayrılarak hızlıca orta şeridi açtı

Durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

ANTALYA - Antalya'nın polisin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Denetim kuyruğuna takılan bir ambulans ise, önündeki araçların sağ ve sol şeritlere ayrılması, polisin de akımı sağlaması sayesinde kolaylıkla kuyruğu geçerek yoluna devam etti.

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sıkı denetimler devam ediyor. Polis ekipleri kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunanların muafiyet belgelerine tek tek bakıyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinin ana arterleri olmak üzere birçok yerde de gerçekleşen uygulamalarda araçlara ve yayalara, polis tarafından izin belgesi soruluyor. Denetimler esnasında ise ister istemez araç kuyrukları oluşuyor.

Kuyruğu 1 dakikada geçti

Kentin araç trafiğinin en işlek olduğu 100. Yıl Bulvarı'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruğun en sonunda yer alan araçların denetim noktasından geçmesi yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Denetimlerde uzun kuyruğa denk gelen bir ambulans için sürücülerin duyarlılığı ise göze çarptı. Hasta taşıyan ambulansı gören araçlar sağ ve sol şeritlere ayrılarak orta şeridi açarken, durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

Bazı araçların ise ambulansın arkasına geçip kuyruğu hızlı geçmeye çalıştıkları gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN