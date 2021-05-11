Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu Ambulansı gören araç sürücüleri sağ ve sol şeritlere ayrılarak hızlıca orta şeridi açtı Durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

- 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu

Ambulansı gören araç sürücüleri sağ ve sol şeritlere ayrılarak hızlıca orta şeridi açtı

Durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

ANTALYA - Antalya'nın polisin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Denetim kuyruğuna takılan bir ambulans ise, önündeki araçların sağ ve sol şeritlere ayrılması, polisin de akımı sağlaması sayesinde kolaylıkla kuyruğu geçerek yoluna devam etti.

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sıkı denetimler devam ediyor. Polis ekipleri kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunanların muafiyet belgelerine tek tek bakıyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinin ana arterleri olmak üzere birçok yerde de gerçekleşen uygulamalarda araçlara ve yayalara, polis tarafından izin belgesi soruluyor. Denetimler esnasında ise ister istemez araç kuyrukları oluşuyor.

Kuyruğu 1 dakikada geçti

Kentin araç trafiğinin en işlek olduğu 100. Yıl Bulvarı'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruğun en sonunda yer alan araçların denetim noktasından geçmesi yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Denetimlerde uzun kuyruğa denk gelen bir ambulans için sürücülerin duyarlılığı ise göze çarptı. Hasta taşıyan ambulansı gören araçlar sağ ve sol şeritlere ayrılarak orta şeridi açarken, durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

Bazı araçların ise ambulansın arkasına geçip kuyruğu hızlı geçmeye çalıştıkları gözlendi.

Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu
Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti
Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti
Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:36:04. #1.16#

title