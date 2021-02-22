1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
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1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi

22.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:38
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi

BİNGÖL'de esnaflık yapan Sinan Satık, otomobiliyle kent merkezinden Genç ilçesine giderken 92 kilometre hızla radara girdi.

BİNGÖL'de esnaflık yapan Sinan Satık, otomobiliyle kent merkezinden Genç ilçesine giderken 92 kilometre hızla radara girdi. Hız sınırının 82 kilometre olduğu yola 91 kilometre hızla girdiği gerekçesiyle Satık'a 288 TL idari para cezası kesildi. Satık, cezanın iptali için Bingöl Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. İtirazı değerlendiren mahkeme, anılan yerde yasal hız sınırının 82 kilometre ve yüzde 10'luk pay ile birlikte azami 90 kilometre olduğu, Satık'ın 91 kilometre hızla ihlal ettiği ancak aradaki 1 kilometrelik farkın hata payı içinde kaldığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.

Bingöl'den Genç ilçesine giden Sinan Saltık, kullandığı 1984 model otomobiliyle saatte 91 kilometre hızla radara yakalandı. Saltık'a kesilen 288 TL'lik ceza tebliğ edildi. Saltık, yaptığı araştırma sonucu aldığı cezaya itiraz için hukuk mücadelesi başlattı. Saltık'ın başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, itirazı karara bağladı. Mahkeme, "İtiraz konu ihlali incelendiğinde, anılan yerde yasal hız sınırının 82 kilometre ve yüzde 10'luk pay ile birlikte azami 90 kilometre olduğu, itiraz eden şahsın 91 kilometre hız ile ihlal ettiği, aradaki 1 kilometrelik fark dikkate alındığında bu hususun hız cihazının mekanik olması nedeniyle hata payı içerisinde kalabileceği, bu nedenle itiraza konu tutanağın hakkaniyete aykırı olacağı değerlendirilmiştir" kararını verdi. 

'HAKKIMI SAVUNDUM VE ADALET YERİNİ BULDU'

Mahkeme sonucunu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Sinan Satık, "12 Ekim 2020'de Bingöl'den Genç ilçesine geliyordum. Radara yakalanmışım. 82 kilometre hız sınırı olan yola 91 kilometre hızla girmişim. Bu durumda 288 TL idari para cezası kesildi. Bu durum beni rahatsız etti. Çünkü hız sınırlarında yüzde 10'luk aşım hakkım varken neden bu cezayı ödeyeyim dedim. Normalde en fazla 90.2 kilometre hızla girmem gerekirken ben 91 kilometre ile girmişim. Bu durumda da 0,8 kilometre hız aşım yapmışım. Yasal hakkımı aradım. Cezaya itiraz ettim. Daha öncesinden alınan emsal kararlara baktım. Benzer kararlar olduğunu gördüm. Ceza geldikten 10 gün kadar sonra 23 Ekim'de dilekçe yazıp itiraz ettim. 12 Şubat'ta mahkeme sonuçlandı. Mahkemeden lehime karar çıktı. Hakkımı savundum ve adalet yerini buldu. Ödemiş olduğum cezayı geri aldım" dedi.

1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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