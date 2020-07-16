1 kilo 693 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi 1 kilo 693 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi Ağzındaki maskeyi yüzünü gizlemek için kullandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis operasyonunda 1 kilo 693 gram sentetik uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

1 kilo 693 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Ağzındaki maskeyi yüzünü gizlemek için kullandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis operasyonunda 1 kilo 693 gram sentetik uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri ağzındaki maskeyi yüzünü gizlemek için kullandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucu kullanan bir şahsın üzerinde 4.85 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili incelemeyi sürdüren ekipler, şahsın uyuşturucu satın aldığı torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirlemek için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.D., O.K. ve M.N. isimli 3 şahıs, 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise ağzındaki maskeyi çıkararak yüzünü gizlemek için kullandı.

Kaynak: İHA