1 Kilo 372 gram ağırlığındaki "Maniye" domatesi, görenleri şaşırtıyor
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1 Kilo 372 gram ağırlığındaki "Maniye" domatesi, görenleri şaşırtıyor

1 Kilo 372 gram ağırlığındaki 'Maniye' domatesi, görenleri şaşırtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve 1 kilo 372 gram ağırlığındaki yerli domates "maniye" görenleri şaşırtıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve 1 kilo 372 gram ağırlığındaki yerli domates "maniye" görenleri şaşırtıyor.

Safranbolu ilçesinde Ahmet Meçe ve kızı Serra Sultan ile birlikte annesine ait bahçeyi gezerken, büyük "Maniye" domatesini fark etti. Baba ve kız bağından kopardıkları domatesin kilosunu merak ettikleri için tartma ihtiyacı duydu. Markete gidip normalinden fazla büyük olan domatesi tartıya koyan Meçe ve kızı, 1 kilo 372 gram ağırlığında gelen domatesi görünce şaşkınlık yaşadı.

43 yaşındaki Ahmet Meçe, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bizim Safranbolu'muzun doğal, katkısız, hormonsuz, atalık maniye domatesi. Bu domates bu kadar büyük olurdu ama bu seneki biraz daha değişik oldu, çok büyüdü. Hiçbir ilaç, katkı maddesi kullanılmadı. Sadece yanmış hayvan gübresi ile üretildi. Bunun tohumunu Safranbolu ilçesine bağlı Çıraklar köyünde yaşayan Şerife ablamızdan almıştık. Kendisi aynı domatesi yıllardır yetiştiriyordu. Onun domatesleri de bu büyüklükte çıkardı ama bu hakikaten bambaşka bir şey oldu" dedi.

Domatesi görenlerin şaşırdığını ve hormonlu mu diye soranların olduğunu ifade eden Meçe, "Bu domates hormonlu', '2 tane domates mi' diyenler oldu. 'Hayır' dedik. Görenler şaşırdı. Biz kendimiz de şaşırdık. İnternetten biraz araştırdım. Türkiye rekoru 1 kilo 600 gram falan. Biz Türkiye rekoruna yaklaştık. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye rekorunu geçmek" diye konuştu.

Serra Sultan Meçe ise domatesi ilk gördüğünde çok şaşırdığını ve 'Böyle bir domates olmaz' dediğini belirterek, ağır olduğunu söyledi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

1 Kilo 372 gram ağırlığındaki 'Maniye' domatesi, görenleri şaşırtıyor
1 Kilo 372 gram ağırlığındaki 'Maniye' domatesi, görenleri şaşırtıyor
1 Kilo 372 gram ağırlığındaki 'Maniye' domatesi, görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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1 Kilo 372 gram ağırlığındaki "Maniye" domatesi, görenleri şaşırtıyor - Haberler
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