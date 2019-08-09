1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

09.08.2019 21:03
1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 61 ED plakalı araç Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramada aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321,34 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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